«Гранада» — «Севилья»: составы команд на матч 8-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Гранады» и «Севильи» на матч 8-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Гранада» — «Севилья».
«Гранада»: Максимиану, Нева, Абрам, Диас, Кини, Монторо, Гоналон, Милья, Соро, Рочина, Суарес.
Запасные: Эскандель, Ариас, Эскудеро, Санчес, Торренте, Пуэртас, Мончи, Руис, Бакка, Мачис, Молина.
«Севилья»: Боно, Акунья, Карлос, Кунде, Монтьель, Ракитич, Фернандо, Жордан, Ламела, Сусо, Мир.
Запасные: Дмитрович, Диас, Аугустинсон, Навас, Рекик, Гудель, Окампос, Родригес, Торрес, Эль-Хаддади, Идрисси.
Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Хавьер Альберола Рохас. Ему помогут ассистенты Теодоро Собрино Маган и Иван Эрнандес Рамос. Резервный арбитр – Хосе Мартинес Монтальбан.
- 3 октября 2021
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