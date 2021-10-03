«Гранада» — «Севилья»: составы команд на матч 8-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Гранады» и «Севильи» на матч 8-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Гранада» — «Севилья».



«Гранада»: Максимиану, Нева, Абрам, Диас, Кини, Монторо, Гоналон, Милья, Соро, Рочина, Суарес.



Запасные: Эскандель, Ариас, Эскудеро, Санчес, Торренте, Пуэртас, Мончи, Руис, Бакка, Мачис, Молина.



«Севилья»: Боно, Акунья, Карлос, Кунде, Монтьель, Ракитич, Фернандо, Жордан, Ламела, Сусо, Мир.



Запасные: Дмитрович, Диас, Аугустинсон, Навас, Рекик, Гудель, Окампос, Родригес, Торрес, Эль-Хаддади, Идрисси.



Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Хавьер Альберола Рохас. Ему помогут ассистенты Теодоро Собрино Маган и Иван Эрнандес Рамос. Резервный арбитр – Хосе Мартинес Монтальбан.



