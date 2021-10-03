«Его состояние кажется неадекватным». РПЛ – об инциденте с фанатом «Спартака» в Грозном

Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин прокомментировал инцидент с фанатом «Спартака» в Грозном.



«По поводу инцидента, произошедшего в перерыве матча «Ахмата» и «Спартака», у нас есть следующая информация: известно, что человек, которого в социальных сетях уже называют жертвой избиения, находясь в туалете в подрибунном помещении, нецензурно выражался и выкрикивал оскорбления на национальной почве в адрес местных болельщиков. Этот мужчина вёл себя неадекватно, он находился в состоянии алкогольного или даже наркотического опьянения – здесь нужно дождаться результатов обследования.



Что касается видео, где видно нескольких сотрудников правопорядка, то эти люди не бьют болельщика, а лишь пытаются его держать – чтобы его могли осмотреть врачи. Сотрудники полиции просто его оцепили, потому что он оказывал сопротивление медицинским работникам. Сейчас мужчину, который, по предварительным данным, приехал на матч из Москвы, доставили в дежурную часть, оформляется протокол по стать 20.31. Я видел его после задержания – его здоровью и жизни сейчас ничего не угрожает. Но его состояние мне до сих пор кажется неадекватным», — сказал Мейтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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