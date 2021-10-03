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«Хетафе» и «Реал Сосьедад» не выявили победителя в матче испанской Примеры

«Хетафе» и «Реал Сосьедад» не выявили победителя в матче испанской Примеры
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Сегодня, 3 октября, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе состоялся матч 8-го тура испанской Примеры «Хетафе» — «Реал Сосьедад». Команды не смогли выявить победителя, счёт – 1:1.

Счёт матча был открыт в концовке первого тайма. На 40-й минуте встречи отличился нападающий хозяев Сандро Рамирес, ему ассистировал Карлес Аленья.

Рамирес открывает счёт в матче:

На 68-й минуте матча нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль с передачи Андони Горосабеля сравнял счёт встречи.

Оярсабаль сравнивает счёт встречи:

После восьми сыгранных туров в испанской Примере «Реал Сосьедад» располагается на 3-м месте в турнирной таблице с 17 очками в активе. «Хетафе» за восемь матчей в чемпионате Испании набрал одно очко и занимает 20-е место в таблице.

В девятом туре «Реал Сосьедад» примет дома «Мальорку», а «Хетафе» сыграет на выезде с «Леванте».

Испания - Примера. 8-й тур
03 октября 2021, воскресенье. 19:30 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
1 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Рамирес – 40'   1:1 Оярсабаль – 68'
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