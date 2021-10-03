«Хетафе» и «Реал Сосьедад» не выявили победителя в матче испанской Примеры

Сегодня, 3 октября, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе состоялся матч 8-го тура испанской Примеры «Хетафе» — «Реал Сосьедад». Команды не смогли выявить победителя, счёт – 1:1.



Счёт матча был открыт в концовке первого тайма. На 40-й минуте встречи отличился нападающий хозяев Сандро Рамирес, ему ассистировал Карлес Аленья.

Рамирес открывает счёт в матче:

На 68-й минуте матча нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль с передачи Андони Горосабеля сравнял счёт встречи.

Оярсабаль сравнивает счёт встречи:

После восьми сыгранных туров в испанской Примере «Реал Сосьедад» располагается на 3-м месте в турнирной таблице с 17 очками в активе. «Хетафе» за восемь матчей в чемпионате Испании набрал одно очко и занимает 20-е место в таблице.



В девятом туре «Реал Сосьедад» примет дома «Мальорку», а «Хетафе» сыграет на выезде с «Леванте».