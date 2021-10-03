Видеообзор матча «Монако» — «Бордо» с голом и результативной передачей Головина
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В Монако на стадионе «Луи II» состоялся матч 9-го тура французской Лиги 1. «Монако» принимал «Бордо».
Встреча команд завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0. Одним из главных героев матча стал российский полузащитник «Монако» Александр Головин. На 35-й минуте Головин сделал результативную передачу и помог отличиться Орельену Тчуамени. А на 48-й минуте россиянин забил сам. Третий мяч в матче забил форвард Виссам Бен-Йеддер, который реализовал 11-метровый удар.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».
После девяти матчей французской Лиги 1 «Монако» занимает шестую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 14 очков. «Бордо» с семью очками идёт 16-м.
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