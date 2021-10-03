Клопп высказал мнение о голе Салаха в ворота «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о голе Мохамеда Салаха в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити».



«Это не первый подобный гол Салаха. Думаю, против «Наполи» и «Тоттенхэма» он забивал похожие голы. Но это чистый топ-уровень, какой же все-таки игрок! Он также организовал Садио Мане, это тоже отличный гол», — цитирует Клоппа BBC.

Шикарный гол Салаха в ворота «Манчестер Сити»:

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» завершился вничью 2:2. За красных забили Мане и Салах, за «горожан» отличились Фоден и Де Брёйне.



После семи туров в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» располагается на 2-м месте в турнирной таблице с 15 очками в активе. «Манчестер Сити» находится на 3-м месте, у них 14 очков.

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