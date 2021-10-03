Видеообзор исторической победы «Сочи» над «Зенитом»

«Зенит» принимал «Сочи» в 10-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на поле стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч завершился волевой победой «Сочи» со счётом 2:1.
На 42-й минуте нападающий «Зенита» Сердар Азмун получил прямую красную карточку. Форвард грубо сфолил против игрока соперника и был удалён с поля. Арбитр Павел Шадыханов принял такое решение после просмотра системы VAR. На 45-й минуте нападающий «Зенита» Артём Дзюба открыл счёт. Но затем колумбийский форвард «Сочи» Матео Касьерра сравнял счёт, а через четыре минуты защитник Сергей Терехов вывел гостей вперёд.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».
Санкт-петербургский «Зенит» набрал 23 очка в 10 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (18) идёт на третьем месте. Действующим чемпионом России является «Зенит».
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