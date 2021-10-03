Гол и передача Мхитаряна помогли «Роме» обыграть «Эмполи» в Серии А

В Риме на стадионе «Олимпико» завершился матч 7-го тура итальянской Серии А. «Рома» принимала «Эмполи». Встреча завершилась уверенной победой хозяев, которые забили два безответных мяча. На 42-й минуте счёт в матче открыл Лоренцо Пеллегрини, которому ассистировал Генрих Мхитарян. А в начале второго тайма Мхитарян поставил точку в этой встрече, установив окончательный счёт.

«Рома», которую возглавляет Жозе Моуринью, набрала 15 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице Серии А. «Эмполи» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав девять очков. Лидирует в Серии А «Наполи». У неаполитанцев 21 набранное очко.

В следующем туре «Рома» сыграет в гостях с «Ювентусом». В свою очередь «Эмполи» будет принимать «Аталанту».