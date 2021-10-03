Руй Витория объяснил, почему Зелимхан Бакаев бил пенальти в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил, почему Зелимхан Бакаев бил пенальти в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0).



«Почему Бакаев бил пенальти? Он один из тех футболистов, кто может исполнять одиннадцатиметровые. Вспомните, до этого он забил за сборную. Сегодня, к сожалению, не получилось. Это футбол», — сказал Витория на пресс-конференции.



Сегодня, 3 октября, «Ахмат» принимал «Спартак». Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0.



Московский «Спартак» набрал 16 очков в 10 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (12) идёт на 11-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 23 очка в 10 встречах.

Новость по теме Руй Витория прокомментировал победу «Спартака» над «Ахматом»