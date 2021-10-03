Каррагер: в мире нет кого-то, кто был бы лучше Салаха

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался об игре нападающего красных Мохамеда Салаха.
«Я не думаю, что в европейском или мировом футболе на данный момент есть кто-то лучше Салаха. Я действительно так считаю. Я видел матчи Лиги чемпионов, последние несколько недель его игра выдающаяся.
Нельзя задаваться вопросом о том, сколько он сделал для «Ливерпуля». Но сейчас он так опасен, я никогда не видел его таким. Гол в ворота «Манчестер Сити» — это топ-уровень.
Я говорю об этом последние несколько недель: он один из величайших игроков, когда-либо выступавших за «Ливерпуль», — цитирует Каррагера Daily Mail.
Салах забил гол в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Встреча красных и «горожан» завершилась вничью – 2:2.
Фантастический гол Салаха в ворота «Манчестер Сити»:
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Салах принял участие в семи матчах «Ливерпуля» (все в старте), забил шесть голов и отдал три результативные передачи.
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