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Витория рассказал о состоянии футболистов «Спартака», получивших повреждения

Витория рассказал о состоянии футболистов «Спартака», получивших повреждения
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о состоянии футболистов, получивших повреждения в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0).

«Пока не знаю, что с Промесом. Квинси испытывал дискомфорт. Надеюсь, всё обойдется. Повреждение у Максименко? Ничего такого не было» — сказал Витория на пресс-конференции.

Сегодня, 3 октября, «Ахмат» принимал «Спартак». Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0.

Московский «Спартак» набрал 16 очков в 10 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (12) идёт на 11-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 23 очка в 10 встречах.

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