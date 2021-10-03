Орье может завтра подписать контракт с «Вильярреалом»

Завтра, 4 октября, защитник Серж Орье, находящийся в статусе свободного агента, может подписать контракт с «Вильярреалом», сообщает Mundo Deportivo.
По сообщениям источника, сегодня, 3 октября, ивуарийский защитник был замечен на трибунах домашнего стадиона «жёлтой субмарины» во время матча 8-го тура испанской Примеры с «Бетисом».
Наставник «Вильярреала» Унаи Эмери не исключил возможность подписания защитника.
«Это вариант, который обсуждается в клубе, хотя на данный момент ничего больше сказать нельзя», — сказал Эмери.
Напомним, ранее «Тоттенхэм Хотспур» расторг контракт с защитником. В сезоне-2020/2021 Серж Орье принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами. В лондонский клуб защитник пришёл в 2017 году. До этого ивуариец выступал за «Пари Сен-Жермен».
- 3 октября 2021
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