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Орье может завтра подписать контракт с «Вильярреалом»

Орье может завтра подписать контракт с «Вильярреалом»
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Завтра, 4 октября, защитник Серж Орье, находящийся в статусе свободного агента, может подписать контракт с «Вильярреалом», сообщает Mundo Deportivo.

По сообщениям источника, сегодня, 3 октября, ивуарийский защитник был замечен на трибунах домашнего стадиона «жёлтой субмарины» во время матча 8-го тура испанской Примеры с «Бетисом».

Наставник «Вильярреала» Унаи Эмери не исключил возможность подписания защитника.

«Это вариант, который обсуждается в клубе, хотя на данный момент ничего больше сказать нельзя», — сказал Эмери.

Напомним, ранее «Тоттенхэм Хотспур» расторг контракт с защитником. В сезоне-2020/2021 Серж Орье принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами. В лондонский клуб защитник пришёл в 2017 году. До этого ивуариец выступал за «Пари Сен-Жермен».

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