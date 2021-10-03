«Севилья» уступила на выезде «Гранаде», доигрывая матч в меньшинстве

Сегодня, 3 октября, на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде состоялся матч 8-го тур испанской Примеры «Гранада» — «Севилья». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.



Единственный гол в матче был забит в первом тайме. На 25-й минуте встречи отличился полузащитник «Гранады» Рубен Рочина.

Победный гол Рочины в ворота «Севильи»:

В добавленное ко второму тайму время защитник «Севильи» Диего Карлос заработал вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хавьер Альберола Рохас. Ему помогали ассистенты Теодоро Собрино Маган и Иван Эрнандес Рамос. Резервный арбитр – Хосе Мартинес Монтальбан.



После семи сыгранных матчей в испанской Примере «Севилья» располагается на 4-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе. «Гранада» после восьми туров находится на 17-м месте в таблице, у неё 6 очков.



В девятом туре «Гранада» примет дома мадридский «Атлетико», а «Севилья» сыграет на выезде с «Сельтой». Оба матча состоятся 17 октября.