«Севилья» уступила на выезде «Гранаде», доигрывая матч в меньшинстве

Сегодня, 3 октября, на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде состоялся матч 8-го тур испанской Примеры «Гранада» — «Севилья». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.
Единственный гол в матче был забит в первом тайме. На 25-й минуте встречи отличился полузащитник «Гранады» Рубен Рочина.
Победный гол Рочины в ворота «Севильи»:
В добавленное ко второму тайму время защитник «Севильи» Диего Карлос заработал вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хавьер Альберола Рохас. Ему помогали ассистенты Теодоро Собрино Маган и Иван Эрнандес Рамос. Резервный арбитр – Хосе Мартинес Монтальбан.
После семи сыгранных матчей в испанской Примере «Севилья» располагается на 4-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе. «Гранада» после восьми туров находится на 17-м месте в таблице, у неё 6 очков.
В девятом туре «Гранада» примет дома мадридский «Атлетико», а «Севилья» сыграет на выезде с «Сельтой». Оба матча состоятся 17 октября.
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