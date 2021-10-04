Турнирная таблица РПЛ: «Сочи» поднялся в топ-3, «Ростов» покинул последнее место

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 10-го тура. По итогам 10 туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга набрал 23 очка. В 10-м туре «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Сочи» со счётом 1:2.

Второе место занимает московское «Динамо» (19), уступившее «Крыльям Советов» (0:1). На третье место поднялся ФК «Сочи», южане набрали 18 очков.

Далее располагаются «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА. Все три клуба набрали по 17 очков.

На 7-е место поднялся московский «Спартак», обыгравший в матче 10-го тура РПЛ «Ахмат» (1:0). У «Спартака» теперь 16 очков. Следом в турнирной таблице располагаются «Нижний Новгород» и «Рубин», набравшие по 14 очков.

10-е место занимают «Крылья Советов». Победа в матче с «Динамо» позволила им набрать 13 очков. На 11-м месте — «Ахмат» (12). В нижней части турнирной таблицы находятся «Урал», «Ростов» и тульский «Арсенал». У всех трёх клубов по девять очков. «Ростов» до победы в матче с «Локомотивом» (2:1) в 10-м туре занимал последнее место.

«Уфа» и «Химки» находятся в зоне вылета, у них по восемь очков.