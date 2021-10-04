Гасперини: «Милан» меня действительно впечатлил

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение своей команды в матче 7-го тура Серии А с «Миланом». Встреча завершилась со счётом 3:2. При этом «Аталанта» уступала со счётом 0:3, но в концовке сумела забить два мяча.

«Безусловно, пропущенный гол через 30 секунд и ещё один сразу в начале второго тайма сильно повлияли. Но между ними у нас были шансы сравнять.

Эти мячи повлияли на нашу уверенность в себе. Но нужно отдать должное «Милану», они были великолепны. В этот вечер всё сделали отлично.

В некоторых ситуациях нам сильно не везло. Например, мы потеряли из-за травмы Пессину. У нас были шансы, но их вратарь спасал. Также нужно признать, что наши нападающие сейчас не в лучшей форме.

Каждый матч — отдельная история. Но «Милан» меня действительно сегодня впечатлил», — цитирует Гасперини Football Italia.