Защитник «Ротора» Мартынов: главное для меня — это играть и приносить пользу команде

Защитник «Ротора» Илья Мартынов прокомментировал исход встречи 15-го тура Футбольной национальной лиги с «Торпедо». Игра закончилась вничью со счётом 1:1.
«Получилась хорошая боевая игра. Естественно, мы рассчитывали на победу, потому что перед каждым матчем настраиваемся на максимальный результат. Это не зависит от того, кто у нас соперник, играем в гостях или дома. Поэтому ничья — неплохой итог, всё равно движение вперёд, но всегда хочется выиграть. Адаптировался ли в новой команде? В этом плане всё отлично, нет никаких проблем. Самое главное для меня — это играть и приносить пользу команде, помогать добиваться поставленных целей. В этом и вижу главную задачу для себя», — сказал Мартынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
21-летний Мартынов является воспитанником «Краснодара». В «Роторе» футболист выступает на правах аренды. В 2017 году защитник вошёл в число 60-ти самых талантливых игроков 2000 года рождения в мире по версии британского издания The Guardian.
- 4 октября 2021
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