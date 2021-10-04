«Ривер Плейт» обыграл «Бока Хуниорс» в суперкласико. Рохо был удалён на 15-й минуте

В Буэнос-Айрес (Аргентина) на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти» состоялся матч 14-го тура аргентинской Примеры, в котором «Ривер Плейт» на своём поле принимал «Бока Хуниорс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 25-й минуте – отличился форвард «Ривер Плейт» Хулиан Альварес. Уже к концу первого тайма ему удалось оформить дубль и обеспечить своей команде комфортный перевес в счёте, который продержался почти до самого финального свистка. Размочить счёт гостям удалось лишь на третьей компенсированной минуте к матчу благодаря забитому мячу 32-летнего перуанского экс-защитника казанского «Рубина» Карлосу Самбрано. Однако на большее «Боке» не хватило времени.

Отметим, что уже с 16-й минуте «Бока Хуниорс» играла в меньшинстве – на 15-й минуте первое предупреждение получил экс-защитник московского «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо, а уже спустя минуту он был наказан ещё одной жёлтой карточкой и покинул поле.

«Ривер Плейт», набрав 30 очков в 14 турах, является лидером в турнирной таблице чемпионата Аргентины. «Бока Хуниорс» (21) – на 9-м месте.