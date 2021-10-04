«Леванте», не одержавший ни одной победы с начала чемпионата, уволил главного тренера

Пресс-служба «Леванте» на официальном сайте объявила о расставании с 54-летним испанским специалистом Пако Лопесом, возглавлявшим клуб с 2018 года.

С вышеуказанного периода Пако Лопес успел провести с «Леванте» 147 матчей во всех турнирах. Он возглавляет список тренеров клуба по проценту побед в матчах высшего дивизиона, также он является рекордсменом по количеству матчей на посту главного тренера. Под его руководством «Леванте» однажды смог пробиться в полуфинал Кубка Испании.

В текущем сезоне чемпионата Испании «Леванте» имеет 8-матчевую серию без побед, которая началась со старта сезона. Им удалось четырежды сыграть вничью, благодаря чему они занимают 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, обходя «Алавес» (3) и «Хетафе» (1).