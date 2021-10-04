Де Дзерби – об игре с киевским «Динамо»: «Шахтёр» доминировал и заслужил большего

42-летний итальянский специалист Роберто Де Дзерби, возглавляющий донецкий «Шахтёр», подвёл итоги гостевой встречи 10-го тура чемпионата Украины с киевским «Динамо».

«Я видел, что только одна команда доминировала в игре с начала и до конца – именно «Шахтёр». К сожалению, Траоре, Фернандо, Дентиньо и Мораес травмированы. У нас были сложности с тем, чтобы забить гол. Но на самом деле я очень доволен тем, как мы сегодня сыграли, у нас было много потенциальных шансов. «Динамо» в прошлом сезоне стало чемпионом Украины с 11 очками отрыва. Вы видели, что они в конце матча просто потеряли время. Я считаю, это большой знак для нас, что мы уверены в наших силах.

Я думаю, что, мы заслужили забить гол. «Динамо» – сильная команда, которая в прошлом сезоне выиграла все. Но в этом сезоне всё – новое. Мы уже выиграли Суперкубок. Сегодняшний матч показал, что мы заслужили большего. Повторюсь, играть против «Динамо» всегда сложно. Думаю, мои футболисты опять провели очень хороший матч», — приводит слова Де Дзерби официальный сайт «горняков».

Напомним, лидером в турнирной таблице чемпионата Украины является киевское «Динамо», имеющее в своём активе 26 очков в 10 матчах. Донецкий «Шахтёр» (23) – занимает второе место.