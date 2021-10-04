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Игроки «Локо» поддержали Магкеева, Песьяков эмоционально праздновал. Фото победы «Ростова»

Игроки «Локо» поддержали Магкеева, Песьяков эмоционально праздновал. Фото победы «Ростова»
«Локомотив» — «Ростов»
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Вчера, 3 октября, в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Ростов». Встреча команд закончилась победой гостей со счётом 2:1.

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал поражение железнодорожников.

«Потерпели заслуженное поражение: не пользовались своими моментами, неправильно принимали решения, много нервничали. Были хорошие отрезки, но последние 15 минут «Локомотив» совсем потерял контроль игры, упало качество игры. У нас есть много проблем, много травмированных. Замена Живоглядова — моё решение. Мурило травмирован уже 45 дней, это касается и Зе Луиша, Миранчука и других травмированных. Пабло последние две игры играл тоже не в самом хорошем состоянии. Очень странный тур РПЛ, ни один из лидеров не обыграл соперника. У нас была отличная возможность выйти вперёд, но у нас много травмированных, игроки сильно нагружены».

Московский «Локомотив» набрал 17 очков в 10 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» набрал девять очков. Команда занимает 13-е место.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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