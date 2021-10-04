Луческу отреагировал на ничейный результат матча «Динамо» Киев – «Шахтёр»

76-летний румынский главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу отреагировал на ничейный исход домашней встречи 10-го тура чемпионата Украины с донецким «Шахтёром» (0:0).

«Думаю, результат отображает то, что происходило на поле и как сыграли обе команды. Две команды, которые проповедуют разные стили: у «Шахтера» – хорошее техническое оснащение бразильских игроков, у нас – хорошая организация игры и быстрые выходы в контратаки.

Сегодня была такая же игры, как в Суперкубке – кто первым забил бы, тот и диктовал бы дальнейший ход игры. Сегодня мы допустили меньше ошибок, предоставили сопернику меньше возможностей для выходов в контратаки. Естественно, они хотели очень сильно выиграть, мы же очень хотели не проиграть.

Суперкубок меня уже не интересует – это уже пройденный этап. Самое главное – мы выиграли чемпионат и Кубок Украины. Для того, чтобы продолжать выигрывать, нужны все игроки, находящиеся в сегодняшней обойме», — цитирует Луческу официальный сайт киевского «Динамо».

Напомним, лидером в турнирной таблице чемпионата Украины является киевское «Динамо», имеющее в своём активе 26 очков в 10 матчах. Донецкий «Шахтёр» (23) – занимает второе место.