Моуринью не уступил в 42-м домашнем матче кряду в Серии А, установив новый рекорд

58-летний португальский специалист Жозе Моуринью, возглавляющий итальянскую «Рому», отметился важным статистическим достижением, победив «Эмполи» (2:0) в домашнем матче 7-го тура чемпионата Италии. Об этом информирует OptaPaolo в «Твиттере».

Как отмечает источник, Жозе Моуринью остаётся непобеждённым уже на протяжении 42 матчей кряду в домашних матчах в чемпионате Италии. Этот показатель является рекордным в трёхочковую эпоху, начиная с сезона-1994/1995.

«Рома» набрала 15 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице Серии А. «Эмполи» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав девять очков. Лидирует в Серии А «Наполи». У неаполитанцев 21 набранное очко.



В следующем туре «Рома» сыграет в гостях с «Ювентусом». В свою очередь «Эмполи» будет принимать «Аталанту».