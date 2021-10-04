Пиоли: «Аталанта» всегда доставляла нам проблемы, выигрывая у них «Милан» прогрессирует

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвёл итоги гостевого матча 7-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» (3:2).

«Нет смысла отрицать что, «Милан» играл действительно хорошо – с должной интенсивностью, энергией и качеством. Это отличный конец серии сложных игр, команда прогрессирует, как в Лиге чемпионов, так и в Серии А, поэтому нам нужно продолжать в том же духе.

«Аталанта» всегда доставляла нам огромные проблемы на протяжении многих лет, они неплохо выступают на уровне Лиги чемпионов, поэтому, имея возможность выступать с ними на одном уровне и выигрывая у них, мы действительно добиваемся прогресса.

Рекордный старт «Милана»? Когда все работают в едином порыве – всё становится легче. Благодаря клубу, команде и руководству я также становлюсь лучше.

Однако впереди у нас предстоит долгий путь, и мы должны оставаться скромными. В то же время хорошо оседлать волну энтузиазма, и я хочу, чтобы мои игроки считали себя лучше остальных. Затем они должны доказывать это от матча к матчу», — цитирует Пиоли Football Italia.

«Милан» набрал 19 очков и вновь поднялся на 2-е место в турнирной таблице. От лидирующего «Наполи» миланцы отстают на два очка. «Аталанта» занимает 8-е место, набрав 11 очков.