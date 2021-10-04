Матч первой лиги Украины между «Подолье» и донецким «Олимпиком» завершился массовой дракой

Матч 11-го тура первой лиги чемпионата Украины между хмельницким «Подолье» и донецким «Олимпиком» завершился массовой дракой футболистов.
В самой концовке встречи – на шестой компенсированной минуте игроки гостей открыли счёт в матче, а после этого сразу же прозвучал финальный свисток. Вратарь хозяев остался недоволен судейством главного арбитра встречи Игоря Бича, который добавил к матчу пять минут и отменил два взятия ворот «Подолья». Именно после этих споров голкипера с судьёй и разгорелся конфликт между игроками, который перерос в массовую потасовку, в результате которой были удалены два игрока «Олимпика» — Иван Белый и Владислав Рыбак. При этом, конфликт не смогли урегулировать и в подтрибунном помещении, где футболисты попытались продолжить выяснять отношения.
Видео доступно на клубном канале донецкого «Олимпика» на YouTube. Права на видео принадлежат УПЛ.
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