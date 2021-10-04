«Реалу» предложили подписать 24-летнего французского хавбека «РБ Лейпциг» Нкунку

Руководству мадридского «Реала» были предложены услуги 24-летнего французского хавбека немецкого «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку. Об этом информирует Football Espana со ссылкой на Mundo Deportivo.
Как отмечает источник, с инициативой перехода следующим летом выступил сам представитель футболиста – агент Пини Захави. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года, а «РБ Лейпциг» намерен заработать на игроке не менее € 50 млн.
В нынешнем сезоне Нкунку провёл восемь матчей за «Лейпциг», забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 43 млн. Футболист перешёл в «Лейпциг» в 2019 году из «Пари Сен-Жермен».
Ранее сообщалось, что на футболиста нацелился английский «Манчестер Сити», в ворота которого Нкунку отметился хет-триком в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Тот матч завершился победой «горожан» со счётом 6:3, а футболист претендовал на звание лучшего игрока недели на турнире.
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