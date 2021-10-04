Имя Гвардиолы фигурирует в офшорном архиве «досье Пандоры»

Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал «досье Пандоры» о возможной причастности мировых лидеров и звёзд к офшорным схемам. В списке фигурантов расследования значится и имя главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Как отмечает испанское издание El Pais, в годы работы на посту главного тренера «Барселоны» испанский специалист в течение нескольких лет владел счётом в банке Андорры. Таким образом, по и информации источника, Гвардиола спрятал € 500 тыс. от налоговой инспекции Испании.

Согласно источникам, близким к специалисту, в банке Андорры Гвардиола хранил гонорары, полученные от катарского клуба «Аль-Альхи», за который он выступал с 2003 по 2005 год. Хосеп Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год.