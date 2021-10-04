«Вильярреал» подготовил для Орье трёхлетний контракт, футболист находится в Испании

Испанский «Вильярреал» в ближайшее время подпишет защитника Сержа Орье в качестве свободного агента. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, клуб уже подготовил для футболиста контракт сроком на три года.

Ранее стало известно, что 3 октября ивуарийский защитник был замечен на трибунах домашнего стадиона «жёлтой субмарины» во время матча 8-го тура испанской Примеры с «Бетисом». Наставник «Вильярреала» Унаи Эмери не исключил возможность подписания защитника.

Напомним, ранее «Тоттенхэм Хотспур» расторг контракт с защитником. В сезоне-2020/2021 Серж Орье принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами. В лондонский клуб футболист пришёл в 2017 году. До этого ивуариец выступал за «Пари Сен-Жермен».