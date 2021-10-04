Форвард «Челси» Вернер может перейти в «Атлетико»

Нападающий лондонского «Челси» Тимо Вернер может перейти в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает Transfermarkt.
В начале октября отмечалось, что 25-летний форвард недоволен своим положением в команде. Если ситуация не изменится, то немец попросит руководство лондонского клуба о трансфере следующим летом. По информации СМИ, финальной каплей недовольства для Вернера стал матч Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:1). В той игре тренер «Челси» Томас Тухель использовал все пять замен, но Тимо всё равно остался на скамейке запасных. В нынешнем сезоне Вернер проигрывает конкуренцию за место в основном составе Ромелу Лукаку.
Вернер стал игроком «Челси» в июле 2020 года. Лондонцы заплатили за него «РБ Лейпциг» € 53 млн. В прошлом сезоне нападающий провёл за лондонский клуб во всех турнирах 52 матча, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.
В нынешнем сезоне Вернер провёл восемь матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 65 млн.
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