«Манчестер Сити» интересуется 19-летним игроком «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, за 19-летним испанцем наблюдает «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне Гонсалес провёл восемь матчей за «Барселону», сыграв в общей сложности 371 минуту. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 500 тыс.
В нынешнем чемпионате Англии «Манчестер Сити» после семи туров с 14 очками занимает третье место в турнирной таблице, имея одинаковое количество очков с «Манчестер Юнайтед», «Эвертоном» и «Брайтоном».
В текущем чемпионате Испании «Барселона» после семи матчей с 12 очками располагается на девятом месте, имея одинаковое количество очков с «Валенсией» и «Бетисом». На первом месте с 17 очками находится мадридский «Реал».
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