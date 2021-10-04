Победа «Спартака» в Грозном, новый рекорд Моуринью в Италии. Главное к утру

Московский «Спартак» одержал выездную победу над «Ахматом» в чемпионате России, «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли результативную ничью в АПЛ, а Жозе Моуринью установил новый рекорд в Серии А. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Спартак» на выезде одержал победу над «Ахматом».

2. Представитель полка Кадырова: небольшая стычка. Никто болельщиков «Спартака» не бил.

3. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в центральном матче 7-го тура АПЛ.

4. «Зенит» проиграл «Сочи» в домашнем матче Российской Премьер-Лиги.

5. Моуринью не уступил в 42-м домашнем матче кряду в Серии А, установив новый рекорд.

6. Российские волейболисты уступили Италии в финале чемпионата мира U21.

7. «Монако» обыграл «Бордо» на своём поле благодаря результативным действиям Головина.

8. Мужская сборная России впервые завоевала серебро командного ЧЕ по настольному теннису.

9. Сборная Португалии выиграла чемпионат мира по мини-футболу, одолев в финале Аргентину.

10. «Ростов» одержал волевую победу в матче с «Локомотивом».

11. Имя Гвардиолы фигурирует в офшорном архиве «досье Пандоры».

12. Мадридский «Реал» уступил на выезде «Эспаньолу».

13. «Фиорентина» уступила «Наполи», Кокорин вышел на поле в концовке.

14. 22-летний норвежец Каспер Рууд выиграл турнир в Сан-Диего.

15. Абасгаджи Магомедов завоевал золото чемпионата мира по вольной борьбе в Норвегии.