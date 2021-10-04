Гари Невилл: с Кейном у «Манчестер Сити» не было бы конкурентов

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ. Невилл считает, что у «Манчестер Сити» не было бы конкурентов в лиге, если бы клуб приобрёл форварда «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна.

«На пути «Манчестер Сити» стоит лишь одна проблема. Все в лиге знают это, прекрасно понимают это и в «Сити». Вопрос в том, есть ли у них циничность и летальность в завершении в каждом матче?

Они просто не забивают. Да, в матче с «Ливерпулем» забили два мяча, но в первом тайме с атакой были проблемы. Они могут дорого стоить команде в концовке сезона. «Манчестер Сити» может не выиграть чемпионат, потому что у команды нет настоящего нападающего, забивающего по 25-30 голов за сезон. Кейн великолепен. В матче с «Ливерпулем» он бы точно использовал свои шансы. С ним у «Сити» не было бы конкурентов», — цитирует Невилла Sky Sports.