Экс-президент «Локомотива»: Николич выглядит отрешённо. Боюсь, с ним расстанутся

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о будущем главного тренера Марко Николича в московской команде.

«Пришли новые селекционные руководители и дали Николичу новую команду. Он приехал на тренировку, а ему дали этих людей и сказали: «Теперь их будешь тренировать». Это значит, что нужно всё начинать с нуля. Я наблюдал за Николичем, и он выглядел как-то отрешённо. То ли он не согласен с тем, что происходит в команде, то ли ему уже что-то сказали. Тренеру нужно дать время, а времени этого нет. Поэтому с потерей результатов, боюсь, что с Николичем просто расстанутся. Скажут: «Мы тебе дали классных футболистов. Ты не смог, так что возьмём другого тренера». Ну, раз уж вы пришли с новыми игроками, дайте время! Или сразу скажите, что будет другой тренер. Из того, что происходит сейчас, ничего хорошего не выйдет.



То же самое было в самом начале, когда Николич приходил в команду. У него не было времени, но он постепенно выстраивал команду. Я не верил в его талант, но ему удалось создать неплохой коллектив. Мы видели целостность игры, рисунок. Так же и сейчас Николичу нужно сказать: «Мы в тебя верим. Работай!» — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.