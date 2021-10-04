Игорь Шалимов: «Урал» готовился к давлению «Уфы», ребята выдержали

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился мнением о победе своей команды в матче 10-го тура РПЛ с «Уфой» (1:0). Также Шалимов предположил, что пауза на матчи сборных положительно повлияет на «Урал».
«Тяжелейший матч, как мы и ожидали. Очень много было длинных передач, давления с их стороны, много было игры головой, борьбы, какими-то моментами мы мяч клали вниз. Играли, комбинировали, но долго это не продолжалось.
Мы готовились к этому давлению. Надо сказать, что ребята выдержали. Мы нигде практически не ошиблись, нигде они нас не продавили. В этом плане оказались сильнее.
Пауза не кстати, учитывая хороший ход? Пауза всегда кстати, на самом деле. Три дня отдохнём, потому что мы под таким давлением были, но сейчас — да. Я просто надеюсь, что мы никогда это не растеряем. Отдохнём, ещё потренируемся и, надеюсь, будем готовы ещё лучше.
Поэтому пауза — это всегда нормально, ты и психологически восстанавливаешься, физически восстанавливаешься, и на таком фоне позитивном эти две недели нам прожить. Был бы результат — это положительные вещи», — цитирует Шалимова пресс-служба «Урала».
- 4 октября 2021
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