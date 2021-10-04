Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов вызван в сборную России, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС). Сегодня, 4 октября, футболист прибыл в расположение национальной команды в Новогорске для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со сборными Словакии и Словении.
«Так как в воскресенье в матче за «Монако» получил травму Александр Головин, и пока нет уверенности, что он сможет принять участие на сборе, тренерский штаб решил вызвать в команду Ильзата Ахметова», — отметил главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 октября сыграют в гостях со Словенией. Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.
- 4 октября 2021
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