Комличенко — о победе над «Локо»: отступать было некуда. «Ростов» потерял много очков

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал результат матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1).
«Отступать нам было некуда. И без того много очков потеряли, поэтому задача сейчас одна — победа в каждой игре. Нужно выжимать максимум из всех ситуаций. Конечно, это очень позитивно, что удалось победить такого серьёзного соперника в гостях. Это и набранные очки, и отличный эмоциональный фон во время паузы на игры сборных. Матч был очень тяжёлый, много борьбы, огромное желание выиграть показали как мы, так и они. Здорово, что удалось вырвать победу на последних минутах. Надеюсь, что в ближайших турах поднимемся выше в турнирной таблице», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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