Александр Зинченко обратился к Хабибу Нурмагомедову во время игры «Ливерпуль» — «Ман Сити»

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов посетил матч 7-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (2:2) в компании полузащитника «горожан» Александра Зинченко. Соответствующее видео боец опубликовал в своём «инстаграме».
После гола Филипа Фодена Зинченко обратился к Нурмагомедову: «Всё, что ты говоришь, происходит. Только сказал про Фодена — он забил. Только сказал: «Сити» сейчас даст» — «Сити» забивает. Скажи, что «Сити» ещё забьёт, три очка нужны».
Фото: «Инстаграм» Хабиба Нурмагомедова
Зинченко сыграл в двух матчах АПЛ нынешнего сезона. Из-за травмы он не сможет помочь сборной Украины в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
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