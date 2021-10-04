«Меня называли чёртовой обезьяной». Кулибали рассказал о расизме в матче с «Фиорентиной»
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Сенегальский защитник «Наполи» Калиду Кулибали сообщил, что стал жертвой расистских оскорблений во время матча 7-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной» (2:1).
«Чёртова обезьяна. Так меня называли. Эти люди не имеют ничего общего со спортом. Их нужно идентифицировать и пожизненно запрещать им посещать стадионы. Нет расизму», — написал Кулибали на своей странице в «Твиттере».
«Наполи» одержал седьмую победу в семи матчах. Неаполитанцы возглавляют турнирную таблицу итальянской Серии А сезона-2021/2022, опережая «Милан» на два очка. «Фиорентина» находится на 5-м месте, набрав 12 очков. В следующем туре чемпионата Италии «Фиорентина» сыграет в гостях с «Венецией», а «Наполи» будет принимать «Торино».
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