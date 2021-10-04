Источник: в ближайшие несколько дней Николич покинет пост главного тренера «Локомотива»

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что главный тренер «Локомотива» Марко Николич покинет команду. По данным источника, руководство московского клуба приняло решение о расставании с тренером.
«В ближайшие несколько дней Марко Николич покинет пост главного тренера «Локомотива». Сегодня у Марко состоится встреча с руководством «Локомотива» и РЖД. На ней будет обсуждаться отставка тренера. Именно на отставку настроен спортивный департамент «Локо» во главе с Ральфом Рангником. Внутри клуба её обсуждали уже несколько недель», — написал Арустамян в своём телеграм-канале.
Ранее «Локомотив» в матче 10-го тура РПЛ уступил «Ростову» со счётом 1:2, потерпев первое поражение в сезоне в чемпионате России. Команда занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.
- 4 октября 2021
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