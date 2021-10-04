Тедеско — один из двух кандидатов на замену Николичу в «Локомотиве». Это креатура Цорна

У руководства «Локомотива» есть два кандидата на пост главного тренера после скорой отставки Марко Николича. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.

Одним из кандидатов является бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Тедеско является креатурой технического директора «Локомотива» Томаса Цорна. Вторым кандидатом является другой немецкий специалист с опытом работы в Бундеслиге. Его хочет привести в команду руководитель по спорту и развитию московского клуба Ральф Рангник.

Ранее появилась информация, согласно которой Николич будет отправлен в отставку с поста главного тренера «Локомотива» в ближайшие дни. Руководство московского клуба приняло решение о расставании с тренером.