Тедеско — один из двух кандидатов на замену Николичу в «Локомотиве». Это креатура Цорна
Поделиться
У руководства «Локомотива» есть два кандидата на пост главного тренера после скорой отставки Марко Николича. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.
Одним из кандидатов является бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Тедеско является креатурой технического директора «Локомотива» Томаса Цорна. Вторым кандидатом является другой немецкий специалист с опытом работы в Бундеслиге. Его хочет привести в команду руководитель по спорту и развитию московского клуба Ральф Рангник.
Ранее появилась информация, согласно которой Николич будет отправлен в отставку с поста главного тренера «Локомотива» в ближайшие дни. Руководство московского клуба приняло решение о расставании с тренером.
Комментарии
- 4 октября 2021
-
11:44
-
11:44
-
11:40
-
11:23
-
11:21
-
11:11
-
11:02
-
11:00
-
10:55
-
10:36
-
10:27
-
10:14
-
10:07
-
10:03
-
10:00
-
09:51
-
09:43
-
09:40
-
09:39
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:22
-
09:18
-
08:50
-
08:30
-
07:40
-
07:13
-
06:35
-
06:10
-
05:59
-
05:42
-
05:17
-
04:53
-
04:11
Партнерский контент