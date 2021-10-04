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Алексей Стукалов: Бикфалви наказал «Уфу» за одну ошибку

Алексей Стукалов: Бикфалви наказал «Уфу» за одну ошибку
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов принёс извинения болельщикам команды за поражение в матче 10-го тура РПЛ с «Уралом». Встреча, проходившая 3 октября, завершилась со счётом 1:0 в пользу екатеринбуржцев.

«К сожалению, потерпели поражение. Хочу извиниться перед нашими болельщиками. Они не заслуживают этого результата. В целом команда боролась. К сожалению, одна ошибка, допущенная нами, и игрок уровня Бикфалви нас за эту ошибку наказал. В свою очередь, мы имели свои моменты, но, к сожалению, их не реализовываем. Поэтому такой результат.

Когда ждать возвращения Жамалетдинова и Урунова? Жамалетдинов будет в строю лишь после нового года, а Урунов подойдёт уже к игре с «Краснодаром», — приводит слова Стукалова пресс-служба «Уфы».

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