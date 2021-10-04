Гари Невилл: мне не понравилось, как Роналду уходил с поля в матче с «Эвертоном»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил поведение португальского форварда Криштиану Роналду в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1). 36-летний нападающий не попал в стартовый состав и вышел на замену на 57-й минуте.
«Я смотрел игру и видел, как Роналду уходил с поля. Мне это не понравилось. Расстроился ли Криштиану, что не играл с первых минут? Да. Расстроился ли Криштиану, что ему не удалось забить? Да. Постигло ли его разочарование из-за того, что команда не выиграла? Конечно. Мы всё это знаем, ему не нужно лишний раз доказывать.
Роналду уходил с поля, что-то бормоча себе под нос. Это вызывает вопрос: что же он говорил? Кто вызывает его раздражение? Это может относиться только к тренеру. Криштиану достаточно умён, чтобы понимать: такие его действия оказывают давление на тренера. В ближайшие пару месяцев с этим нужно разобраться. Криштиану не всегда будет забивать, и, пожалуй, он не может играть в каждом матче. Но если он будет так уходить с поля, то давление на Сульшера станет огромным», — цитирует Невилла Sky Sports.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»
Главные события АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.
- 4 октября 2021
-
11:44
-
11:44
-
11:40
-
11:23
-
11:21
-
11:11
-
11:02
-
11:00
-
10:55
-
10:36
-
10:27
-
10:14
-
10:07
-
10:03
-
10:00
-
09:51
-
09:43
-
09:40
-
09:39
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:22
-
09:18
-
08:50
-
08:30
-
07:40
-
07:13
-
06:35
-
06:10
-
05:59
-
05:42
-
05:17
-
04:53
-
04:11