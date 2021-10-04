Опубликована символическая сборная 10-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 10-го тура Российской Премьер-Лиги.



Лучшим футболистом тура стал голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, получивший оценку 8,3. В матче 10-го тура чемпионата России с московским ЦСКА Сафонов совершил 9 сейвов и оставил ворота краснодарской команды в неприкосновенности. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась ничьей со счётом 0:0.



Сборная тура: Матвей Сафонов («Краснодар») — 8,3, Марио Фернандес (ЦСКА) — 7,7, Александр Филин («Химки») — 8,0, Силвие Бегич («Крылья Советов») — 7,9, Тонни Вильена («Краснодар») — 7,7, Дмитрий Полоз («Ростов») — 8,2, Николай Калинский («Нижний Новгород») — 8,1, Рафал Аугустыняк («Урал») — 7,7, Чидера Эджуке (ЦСКА) — 7,8, Иван Сергеев («Крылья Советов») — 7,8, Матео Касьерра («Сочи») — 7,6.

Фото: WhoScored