«Динамо» и «Олимп-Долгопрудный» — победители детского футбольного фестиваля «Чемпионата»

В пятницу, 1 октября, в Москве на стадионе «Металлург» завершился третий ежегодный детский футбольный фестиваль «Чемпионата», в котором принимали участие 32 команды из 18 городов, от Москвы и Новороссийска до Иркутска и Минусинска, а также наши гости из столицы Узбекистана Ташкента.

Фестиваль завершился решающими матчами и торжественной церемонией награждения, почётным гостем которой стал журналист и инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков.

Турнир U11

В решающем матче турнира для 11-летних футболистов сошлись «Олимп» из подмосковного Долгопрудного, который опередил в своей группе команду столичной академии «Чертаново», и «Кожаный мяч» из Ставрополя, выигравший на групповом этапе борьбу у московского «Спартака». Основное время этого напряжённого поединка завершилось вничью: по голу забили лучший форвард и лучший снайпер соревнований. А в серии пенальти точнее оказались долгопрудненцы. Бронза досталась «Атлетику» из Абакана.

Матч за 15 место

Академия «Нижний Новгород-2» — СШ №8 — Zemlyakoff серые (Пенза) — 3:0 (Сажин-2, Ковылкин).



Матч за 13 место



К-8 (Новороссийск) — Future (Москва) — 2:1 (Чернышов, Мурзин — автогол).

Матч за 11 место

«Динамо» (Дагестан) — «Спартак» (Москва) — 0:4 (Ерохин-2, Тарасов-2).

Матч за 9 место

«Металлург» (Липецк) — «Арсенал» (Тула) — 3:1 (Каширин, Кирьянов, Мещеряков — Кологривый).

Матч за 7 место

«Чертаново» (Москва) — Академия «Нижний Новгород» — 0:2 (Кирпичников, Аль-Тбахи).

Матч за 5 место

«Трудовые резервы» (Москва) — «Звезда» (Пермь) — 0:0. Пенальти: 4:3.

Матч за 3 место

СШ №8 Zemlyakoff черные (Пенза) — «Атлетик» (Абакан) — 0:1 (Чаптыков).

Финал

«Олимп-Долгопрудный» —«Кожаный мяч» (Ставрополь) — 1:1 (Акопян — Озманян) Пенальти: 5:4.

Лучшие футболисты турнира:

Обладатель специального приза «Юная надежда»: Иван Аникин («Звезда» Пермь).

Лучший вратарь: Мирач Терекоглу («Кожаный мяч» Ставрополь).

Лучший защитник: Александр Ежов (СШ №8-Zemlyakoff чёрные Пенза).

Лучший полузащитник: Павел Чаптыков («Атлетик» Абакан).

Лучший нападающий: Ашот Озманян («Кожаный мяч» Ставрополь).

Лучший бомбардир: Артем Акопян («Олимп-Долгопрудный», 9 голов).

Лучший игрок: Кирилл Расторгуев («Олимп-Долгопрудный»).

Турнир U10

Московским динамовцам не было равных в соревнованиях ребят 2011 года рождения. Бело-голубые выиграли все пять матчей с общим счётом 27:3! В финале «Динамо» ещё до перерыва забило в ворота саранской «Мордовии» три гола, а во втором тайме удержало победный счёт.

Судьбу бронзовых медалей решила серия пенальти: воспитанники спортшколы №10 Уфы пробили их немного точнее ребят из филиала Академии «Динамо» в Дагестане.

Матч за 15 место

«Олимпик» (Минусинск) — ДФК «Звезда-2013» (Пермь) — 1:4 (Вальков — Анашин-2, Зеленкин).

Матч за 13 место

ФК «Иркутск» (Иркутск) — К-8 (Новороссийск) — 1:5 (Зубаков — Таксиди-3, Бубнов, Лекенчук).

Матч за 11 место

«Спартак» (Каневская) — «Ротор» (Москва) — 7:1 (Дорошенко-2, Мусалимов-2, Калюжный, Падалка — Ланцов).

Матч за 9 место

«Бунедкор» (Ташкент) — Академия ФК «Нижний Новгород» — 0:2 (Маврин, Скворцов).

Матч за 7 место

«Атлетик» (Абакан) — «Чертаново» (Москва) — 0:3 (Антонов-2, автогол).

Матч за 5 место

Future (Москва) — «Екатеринодар» (Краснодар) — 1:1 (Панкратов — Саркисян). Пенальти: 2:3.

Матч за 3 место

СШ№ 10 (Уфа) — «Динамо» (Дагестан) — 1:1 (Шарифьянов — Ольмесов. Пенальти: 3:1.

Финал

«Динамо» (Москва) — «Мордовия» (Саранск) — 3:0 (Сущевский, Беляев, Савин).

Лучшие футболисты турнира:

Обладатель специального приза «Юная надежда»: Мустафа Ахматулаев («Бунёдкор, Ташкент).

Лучший вратарь: Ярослав Изотов («Мордовия» Саранск).

Лучший защитник: Артём Гомленко («Динамо» Дагестан).

Лучший полузащитник: Александр Тарабакин («Динамо» Москва).

Лучший нападающий: Анвар Мирзаев (СШ №10 Уфа).

Лучший бомбардир: Арсений Сущевский («Динамо» Москва).

Лучший игрок: Матвей Абдулхаликов («Динамо» Москва).

Соревнования проводились при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» и прошли в двух возрастных категориях — U10 (футболисты 2011 года рождения) и U11 (2010 года рождения).

Партнёрами соревнований выступили компания DiaSport, которая занимается укладкой искусственных полей, минеральная вода торговой марки «Сенежская», транспортная компания «Автобус-Тур» и производитель наградной продукции «Диалог-Конверсия». Техническими организаторами — спортивные агентства Legion Sport и P-SERIA.COM.