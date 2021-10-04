«Краснодар» близок к договорённости с «Локомотивом» по трансферу Пабло зимой

«Краснодар» и «Локомотив» близки к договорённости по трансферу защитника москвичей Пабло. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией. С большой долей вероятности переход случится в зимнее трансферное окно.
В январе «Локомотив» на официальном сайте объявил о заключении контракта с бразильским защитником «Бордо». Пабло является воспитанником бразильского клуба «Сеара». В 2012 году перешёл в «Гремио» и провёл там один год, затем отправился в «Аваи». В начале 2015 года защитник добавил в коллекцию своих команд ещё один бразильский клуб — «Понте-Прета». Летом того же года он переехал в Европу, где присоединился к «Бордо».
Ещё в конце августа «Чемпионат» сообщил, что Пабло близок к уходу из «Локомотива». Тогда москвичи начали переговоры с клубами, интересующимися игроком.
- 4 октября 2021
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