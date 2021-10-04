Стал известен второй кандидат на пост главного тренера «Локомотива»
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Вторым кандидатом на пост главного тренера московского «Локомотива» является Роберт Клаус. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Клаус – кандидат руководителя по спорту и развитию московского клуба Ральфа Рангника. Сейчас немецкий специалист занимает пост главного тренера в «Нюрнберге». Роберт хорошо знаком Рангнику по совместной работе в «РБ Лейпциг». Напомним, нынешний наставник «Локомотива» Марко Николич в ближайшее время может быть отправлен в отставку.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что одним из кандидатов на пост нового тренера железнодорожников является бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско. Тедеско является креатурой технического директора «Локомотива» Томаса Цорна.
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