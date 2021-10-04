Источник из окружения Тедеско заявил, что тренер не возглавит «Локомотив»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не возглавит московский «Локомотив». Об этом «Чемпионату» заявил источник, близкий к немецкому специалисту.



«Я слышал информацию о Тедеско и «Локомотиве», но единственное, что я могу вам сказать: Доменико не пойдёт в «Локомотив», – заявил собеседник «Чемпионата».

Ранее появилась информация, согласно которой Николич будет отправлен в отставку с поста главного тренера «Локомотива» в ближайшие дни. Руководство московского клуба приняло решение о расставании с тренером. Позже «Чемпионат» сообщал, что у руководства «Локомотива» есть два кандидата на замену Николичу: экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско и тренер «Нюрнберга» Роберт Клаус. Тедеско является креатурой технического директора «Локомотива» Томаса Цорна, а Клауса хочет привести в команду руководитель по спорту и развитию московского клуба Ральф Рангник.