Источник из окружения Тедеско заявил, что тренер не возглавит «Локомотив»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не возглавит московский «Локомотив». Об этом «Чемпионату» заявил источник, близкий к немецкому специалисту.
«Я слышал информацию о Тедеско и «Локомотиве», но единственное, что я могу вам сказать: Доменико не пойдёт в «Локомотив», – заявил собеседник «Чемпионата».
Ранее появилась информация, согласно которой Николич будет отправлен в отставку с поста главного тренера «Локомотива» в ближайшие дни. Руководство московского клуба приняло решение о расставании с тренером. Позже «Чемпионат» сообщал, что у руководства «Локомотива» есть два кандидата на замену Николичу: экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско и тренер «Нюрнберга» Роберт Клаус. Тедеско является креатурой технического директора «Локомотива» Томаса Цорна, а Клауса хочет привести в команду руководитель по спорту и развитию московского клуба Ральф Рангник.
- 4 октября 2021
-
13:21
-
13:18
-
13:14
-
13:09
-
13:06
-
12:46
-
12:38
-
12:27
-
12:27
-
12:14
-
12:14
-
12:10
-
11:44
-
11:44
-
11:40
-
11:23
-
11:21
-
11:11
-
11:02
-
11:00
-
10:55
-
10:36
-
10:27
-
10:14
-
10:07
-
10:03
-
10:00
-
09:51
-
09:43
-
09:40
-
09:39
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:22