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Источник из окружения Тедеско заявил, что тренер не возглавит «Локомотив»

Источник из окружения Тедеско заявил, что тренер не возглавит «Локомотив»
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Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не возглавит московский «Локомотив». Об этом «Чемпионату» заявил источник, близкий к немецкому специалисту.

«Я слышал информацию о Тедеско и «Локомотиве», но единственное, что я могу вам сказать: Доменико не пойдёт в «Локомотив», – заявил собеседник «Чемпионата».

Ранее появилась информация, согласно которой Николич будет отправлен в отставку с поста главного тренера «Локомотива» в ближайшие дни. Руководство московского клуба приняло решение о расставании с тренером. Позже «Чемпионат» сообщал, что у руководства «Локомотива» есть два кандидата на замену Николичу: экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско и тренер «Нюрнберга» Роберт Клаус. Тедеско является креатурой технического директора «Локомотива» Томаса Цорна, а Клауса хочет привести в команду руководитель по спорту и развитию московского клуба Ральф Рангник.

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