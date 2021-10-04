Магкеев рассказал о подготовке к операции

Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о восстановлении после травмы. В настоящее время футболист находится в Германии и готовится к операции.

«В субботу получил травму, во вторник вылетел в Германию. Сразу увидел нашего хирурга. Он понял, что нужно немного времени, чтобы увеличить гибкость в колене. Я думаю, что на следующей неделе мы сделаем операцию.

Всё проходит в обычном режиме. Это часть футбола, нужно это пережить и подготовиться к возобновлению. На данный момент я в основном занимаюсь мануальной терапией. Всё проходит через боль, но я понимаю, что надо перетерпеть. Сейчас передвигаюсь на костылях. Нет возможности посмотреть город. Сижу в отеле, смотрю сериалы», — сказал Магкеев в интервью пресс-службе «Локомотива».

Магкеев получил травму в матче 9-го тура РПЛ с «Химками» (0:0). Футболиста унесли с поля на носилках. Вместо него на 81-й минуте на замену вышел полузащитник Фаустино Анджорин. У полузащитника «Локомотива» диагностировали разрыв передней крестообразной связки.