Килиан Мбаппе: просил «ПСЖ» отпустить меня летом

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признался, что просил руководство французского клуба отпустить его в другую команду минувшим летом.

«Я просил клуб отпустить меня летом», — приводит слова Мбаппе Get French Football News.

Напомним, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». Летом Мбаппе мог уйти в «Реал», но парижане не приняли предложение мадридского клуба.

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 9 матчах французской Лиги 1, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. «Пари Сен-Жермен» в 9 матчах набрал 24 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022.