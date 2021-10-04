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Ахметов рассказал, как отреагировал на вызов в сборную

Ахметов рассказал, как отреагировал на вызов в сборную
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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о своих эмоциях от вызова в сборную России. Футболист был вызван вместо Александра Головина, который получил травму. Ахметов с национальной командой будет готовиться к октябрьским матчам квалификации ЧМ-2022.

«Неожиданно было. Вчера вечером Онопко написал, спросил, на связи ли я. Набрал ли форму. Сидели вместе с Карпиным, узнали, готов ли я, где я. Сказали, что принимают решение в течение получала. Потом перезвонили и объявили, что завтра надо прибыть в Новогорск.

Когда увидел смску, сразу понял, что не просто так. Конечно, был рад. Конечно, соскучился, выступать за сборную — всегда честь. Только положительные эмоции. В какой форме нахожусь? Набираю форму, физическую и игровую. С оптимизмом смотрю на будущее», — сказал Ахметов в интервью пресс-службе сборной России.

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