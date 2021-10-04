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Данни Блинд: Роналду думает только о голах, забирать мяч должны другие

Данни Блинд: Роналду думает только о голах, забирать мяч должны другие
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Бывший защитник сборной Нидерландов Данни Блинд поделился мнением о влиянии Криштиану Роналду на игру «Манчестер Юнайтед». По словам отца бывшего полузащитника «МЮ» Дэйли Блинда, приход Роналду негативно сказался на командных действиях.

«Роналду не должен играть активную роль. Видно, что с его приходом другие игроки не знают, как они должны действовать. Как правило, нападающие бегают от одного центрального защитника к другому. Но сейчас с Роналду команда стала играть иначе. У них возникла проблема с командными действиями.

«Манчестер Юнайтед» не играет в привычном стиле. Ранее мы видели, как после потери мяча «МЮ» включал контрпрессинг. Но сейчас это не работает, ведь Роналду не прессингует. Он думает только о голах, а забирать мяч должны другие», — цитирует Блинда The Mirror со ссылкой на Sportnieuws.

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