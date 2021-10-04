Вратарь жестоко избил защитника своей команды после матча в Москве

В Москве голкипер футбольного клуба «Красногвардеец» избил защитника своей команды после матча, сообщает РЕН ТВ.



По информации источника, инцидент произошёл вчера, 3 октября, на стадионе в московском районе Свиблово. После финального свистка у голкипера «Красногвардейца» завязался конфликт с 17-летним защитником команды. Вратарь стал обвинять партнёра по команде в пропущенных голах и принялся жестоко его избивать.

После произошедшего молодой футболист был доставлен в травмпункт с серьёзными повреждениями. В ходе медицинского обследования врачи диагностировали у 17-летнего игрока сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Позже было принято решение о госпитализации молодого защитника.