Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь жестоко избил защитника своей команды после матча в Москве

Вратарь жестоко избил защитника своей команды после матча в Москве
Комментарии

В Москве голкипер футбольного клуба «Красногвардеец» избил защитника своей команды после матча, сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, инцидент произошёл вчера, 3 октября, на стадионе в московском районе Свиблово. После финального свистка у голкипера «Красногвардейца» завязался конфликт с 17-летним защитником команды. Вратарь стал обвинять партнёра по команде в пропущенных голах и принялся жестоко его избивать.

После произошедшего молодой футболист был доставлен в травмпункт с серьёзными повреждениями. В ходе медицинского обследования врачи диагностировали у 17-летнего игрока сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Позже было принято решение о госпитализации молодого защитника.

Новость по теме
Игроки из ингушского клуба «Ангушт» избили арбитров после матча любительского первенства
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021